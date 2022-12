Homem é preso ao confessar ter espancado e estuprado menina morta aos 11 anos

Segundo as autoridades, o suspeito confessou ter espancado a menina, chegando a mordê-la. A mãe da vítima também foi presa, por abandono de incapaz

Maycon Araújo Pereira, de 31 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta segunda-feira (12), ao confessar ter matado e estuprado uma menina de 11 anos em Campo Grande. A criança estava sozinha na residência com outros dois irmãos menores de idade quando o crime ocorreu na noite de domingo (11).

Segundo as autoridades, o suspeito confessou ter espancado a menina, chegando a mordê-la. A mãe da vítima também foi presa, por abandono de incapaz.

De acordo com a Polícia Civil, o homem afirmou em depoimento na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) que foi até a residência para realizar um programa sexual com a mãe da vítima. O suspeito disse que já tinha feito outros programas com a mãe da criança e que entrou na residência pela porta dos fundos.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a perícia apontou que a criança foi vítima de estupro.

Em depoimento, a mãe da criança disse realizar programas sexuais, porém na ausência dos filhos. “Mas, tem um bebê e ela disse que é quando o bebê está dormindo. Um [outro filho] está na creche e a menina na escola, só que os vizinhos relatam que não, que há um entra e sai de homens na casa”, relata a delegada Karen Viana de Queiroz.

O crime

De acordo com a polícia, a mãe da criança, no domingo (11), estaria em um bar consumindo bebida alcoólica e teria deixado a menina cuidando dos irmãos, sendo um menino de três anos e um bebê.

Conforme o boletim de ocorrência, ao retornar para casa, a mulher encontrou a filha caída no chão da cozinha ensanguentada, com ferimentos no rosto e inconsciente. As outras duas crianças estavam em um quarto da residência.

Socorristas tentaram reanimar a criança durante uma hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a polícia, a mãe das crianças estava visivelmente sob o efeito de álcool e foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.

O plantonista do Conselho Tutelar foi acionado, porém não compareceu ao local para fazer o atendimento aos menores. Foi necessária a ajuda de vizinhos para que as crianças fossem levadas para a delegacia. De acordo com a delegada Karen, posteriormente o Conselho Tutelar foi até a delegacia e assumiu a tutela das crianças.