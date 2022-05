Homem e preso acusado de tentativa de estupro e posse ilegal de arma de fogo

O acusado foi preso na manhã desta quarta-feira (11) em Águas Claras por posse ilegal de arma e suposta tentativa de estupro

Na manha desta quarta-feira (11), um homem foi preso por suposta tentativa de estupro e posse ilegal de uma arma de fogo, A PMDF foi chamada para um acorrência em Águas Claras, depois que um Homem agrediu duas mulheres em um condomínio,

As duas mulheres alegaram que estavam em um apartamento quando o acusado tentou ter relações sexuais com uma delas. As vítimas ainda relataram que o homem tinha uma arma e chegaram a entrar em uma luta com ele, logo depois elas conseguiram fugir do local.

Quando os policiais chegaram o acusado já estava com os seus advogados. Depois da autorização os policiais encontraram uma pistola de calibre 380 com 9 munições, além disso a arma estava com sinais de adulteração na numeração.

Tanto o acusado e as vitimas foram levados para á 21ª Delegacia onde foi registrada uma ocorrência de posse irregular de arma de fogo e tentativa de estupro.