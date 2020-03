Homem é preso 12 anos após cometer latrocínio

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quinta-feira (5), Derivaldo Gomes da Silva, de 35 anos, foi preso acusado de ter roubado e assassinado Raimundo Nonato Pereira, de 44 anos, a pauladas.

O crime aconteceu em 2008, no município de Altos, no Piauí. A prisão ocorreu depois que o homem foi condenado a 23 anos pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com a Justiça, o réu estava bebendo em um bar na companhia de um empresário, que tinha recebido o dinheiro de uma venda de gado, e decidiu realizar uma emboscada para roubar o dinheiro.

Derivaldo Gomes saiu do bar com antecedência e esperou pelo empresário na porta da sua residência, mas acabou confundindo o alvo com Raimundo Nonato Pereira, irmão do empresário.

Após a prisão, ele foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário do estado.