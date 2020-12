Homem é picado por cascavel e leva animal vivo ao hospital

PUBLICIDADE

Um homem foi picado por uma cascavel e foi até o hospital com a cobra ainda viva para, segundo o Corpo de Bombeiros, facilitar o atendimento. A equipe de militares verificou que o bicho não estava ferido, e soltou-o em uma reserva ecológica. As informações são do Portal G1.

O caso foi registrado no domingo, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo registro da corporação, o homem foi ao Hospital Municipal Jamel Cecílio, na Vila Jussara, levando a cobra em um tambor. Posteriormente, ele foi atendido e o animal foi identificado como sendo uma cascavel.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por uma enfermeira da unidade. O militares levaram a cobra até uma área de preservação ecológica e a soltaram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quem for picado por uma cobra deve, se conseguir, levá-la viva ao hospital para facilitar o atendimento e a identificação de qual soro usar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os bombeiros alertam que a captura deve ser feita com segurança para evitar novos acidentes. Ainda de acordo com a corporação, é raro alguém conseguir capturar o animal.