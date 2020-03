Homem é morto com mais de dez tiros ao voltar de igreja

PUBLICIDADE 

Um homem de 39 anos foi alvo de, pelo menos, dez disparos de arma de fogo. O homem trabalhava em uma industria e foi alvejado quando voltava da igreja, na noite desta quarta-feira (18). Ele veio a óbito no local.

O crime ocorreu em Manaus. Segundo a polícia local, a vítima voltava da igreja, por volta das 22h, quando foi abordada por dois suspeitos, a pé, que efetuaram os disparos. Segundo algumas testemunhas, o homem ainda tentou fugir.

De acordo com os familiares da vítima, o operário teve uma participação com o tráfico de drogas, há cerca de dois anos, mas não souberam informar sobre algum envolvimento recente. Parentes disseram ainda que ele trabalhava no setor industrial, tinha esposa e dois filhos.

A Delegacia Especializada Em Homicídios (DEHS) foi acionada para a ocorrência e vai investigar o caso para identificar os suspeitos e a motivação do crime.