Homem é morto com golpes de facão em Ilhéus

O corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas, em uma área de vegetação

Um homem foi morto com golpes de facão e faca no bairro Avenida Esperança, em Ilhéus, no extremo-sul da Bahia, no final da tarde de segunda-feira (19).

Testemunhas contaram à polícia que ele – que ainda não teve nome divulgado – foi colocado à força dentro de um carro, por volta das 16h. O corpo foi encontrado por trabalhadores, que faziam um serviço de roçagem em um condomínio.

Esses trabalhadores ouviram gritos de socorro vindos da vegetação, e depois viram homens fugindo do local. Quando foram na direção do som, encontraram a vítima com várias perfurações pelo corpo, inclusive na cabeça.

A Polícia Militar foi chamada procurou os suspeitos, mas não os encontrou. A PM também isolou o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo a delegacia da cidade, a suspeita é de que a morte tenha relação com o tráfico de drogas. O caso é investigado.