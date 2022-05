Homem é morto após ‘lançar olhares’ para mulher em Patos de Minas

Nessa terça, 03, um homem de 30 anos foi morto a facadas por supostamente ter “lançado olhares” para a esposa do suspeito de cometer o crime

Na madrugada dessa terça-feira, 03, um homem de 30 anos foi morto a facadas por supostamente ter “lançado olhares” para a esposa do suspeito de cometer o crime. O caso foi registrado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a mulher, de 19 anos, contou que ela, o marido, de 20 anos, e a vítima, de 30, estavam na residência do casal consumindo bebida alcoólica. Em determinado momento, o suspeito teria visto a vítima olhando de maneira diferenciada para a jovem. Com isso os dois se envolveram em uma luta corporal, que terminou em assassinato.

O suspeito nega a versão da mulher, mas acabou por se contradizer. Primeiramente, disse que não conhecia a vítima. Ele afirmou que o homem pulou o muro da casa dele e que ele o esfaqueou “porque ninguém rouba a sua casa”.

Logo em seguida, ele confessou que ele e a vítima eram amigos quando mais novos, mas acabaram se afastando. Porém, manteve a versão de que a vítima teria invadido a residência dele. Ainda segundo o suspeito, ele ingeriu bebida alcoólica e usou drogas antes de cometer o crime.

O casal foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.