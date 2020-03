Homem é morto a tiros durante partida de baralho

PUBLICIDADE 

Um homem, identificado como Daniel Ramires Miranda Monteiro, de 24 anos, foi morto a tiros enquanto participava de um jogo de baralho na noite desta segunda-feira (9).

O homem jogava baralho com pelo menos outras seis pessoas. Os suspeitos chegaram ao local e alvejaram a vítima, que morreu no local. Os outro jogadores não foram atingidos. De acordo com a polícia, a vítima possuía antecedentes criminais. Sua ficha incluía passagens por homicídio, tráfico, receptação e porte ilegal de arma.

Testemunhas relataram terem visto um veículo deixando o local pouco depois do crime. A Polícia Militar fez uma ronda pela região, mas não encontrou suspeitos.