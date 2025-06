Homem é morto a tiros durante festa de noivado da filha em MS; suspeito é tio do noivo

Greison Fernandes Camargo, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (7), durante a festa de noivado da filha, realizada na zona rural de Naviraí, município do Mato Grosso do Sul. O principal suspeito do crime é um homem de 43 anos, tio do noivo, que foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a celebração ocorria na região do Porto Caiuá quando, em meio à confraternização, houve um desentendimento entre a vítima e o suspeito. Greison foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Após o crime, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram o autor dormindo em sua residência, que fica próxima ao local da festa. Durante a abordagem, foram apreendidas uma espingarda calibre 28 e munições, sendo duas delas deflagradas.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia. Ele passou por audiência de custódia, onde teve a prisão convertida em preventiva. Segundo o delegado Silvio Ramos, responsável pelo caso, as investigações foram iniciadas nesta segunda-feira (9).

Ainda conforme a polícia, o suspeito não possui antecedentes criminais. A motivação do crime segue sendo apurada pelas autoridades.