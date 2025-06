Homem é morto a facadas em Cuiabá e companheira é a principal suspeita

Um homem de 35 anos foi morto a facadas na noite de domingo (8), no bairro Nova Conquista, em Cuiabá. A vítima foi identificada como Gilmar Rocha da Silva. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita do crime é a companheira dele, uma mulher de 44 anos, que fugiu do local e está foragida.

O crime ocorreu por volta das 18h. Vizinhos encontraram Gilmar caído próximo ao portão da residência onde o casal vivia, ainda dentro do terreno. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas pôde confirmar o óbito. A vítima apresentava dois ferimentos no tórax causados por arma branca.

Testemunhas relataram à polícia que o casal costumava discutir com frequência. Após o crime, a suspeita teria pedido ajuda aos vizinhos para socorrer o companheiro e, em seguida, fugido.

Durante a perícia, foram encontradas latas de cerveja recém-consumidas no local, além de duas facas — uma delas identificada como a utilizada no homicídio. A Polícia Civil segue investigando o caso e realiza buscas para localizar a suspeita.