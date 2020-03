Homem é indiciado por enviar e-mails xingando mulher

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil de Amapá indiciou um homem de 37 anos após o mesmo enviar mais de 30 e-mails xingando uma mulher. Para enviar as mensagens ele criou 5 contas falsas. O rapaz era investigado desde 2019, mas foi notificado em fevereiro.

O serviço de inteligencia da 6ª Delegacia de Polícia (DP) de Macapá localizou o homem por meio de seu serviço de inteligência. A polícia explicou que a identificação ocorreu por meio de técnicas de reconhecimento de IP (Internet Protocol) e de portas lógicas de acesso.

Segundo Leandro Leite, delegado responsável pelo caso, os pseudônimos criados pelo homem dificultaram a investigação.

A polícia não divulgou a motivação dos xingamentos mas, as mensagens enviadas no dia 14 de agosto de 2019, chamavam a mulher com nomes como pilantra”, “imunda”, “macumbeira”, “interesseira”.

O rapaz responde por injúria, difamação e ameaça. Com isso, pode pegar de seis meses a uma anos de prisão e deve ter que pagar uma multa.