Homem é executado com tiros na cabeça; perícia encontra 54 cápsulas de 9mm na cena do crime

Um homem foi morto com vários tiros na cabeça, na madrugada desta sexta-feira (25). Os peritos do caso recolheram 54 cápsulas de pistola 9mm da cena do crime.

De acordo com a Polícia Civil de Contagem-BH, a vítima não portava documentos. O homicídio ocorreu na avenida Campina Grande, no bairro Xangrilá.

Não foi possível contabilizar a quantidade de perfurações na cabeça da vítima. A polícia procura por imagens de câmeras de imóveis da região que possam ajudar nas investigações. A autoria e motivação do crime são desconhecidas.