Homem é espancado e preso após tocar em seios de passageira durante corrida

Um homem de 71 anos foi espancado por populares e preso em flagrante por importunação sexual a uma passageira durante uma corrida compartilhada na Zona Norte de Teresina, nessa terça-feira (13).

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram chamados, por volta das 17h, para atender uma tentativa de linchamento contra um homem de 71 anos, que vinha como passageiro em uma corrida de transporte compartilhada. Segundo a polícia, ele teria oferecido um bombom para uma jovem e tocado nos seios dela.

“A vítima caiu no choro dentro do veículo. O motorista parou e o homem saiu correndo, mas a população pegou ele e chamou a polícia”, informou major Joseline, do 13º Batalhão da Polícia Militar.

O homem identificado como Antônio Leitão Filho foi conduzido a Central de Flagrantes e autuado por importunação sexual. A vítima, que é professora, e o motorista do transporte registraram boletim de ocorrência e prestaram depoimento na delegacia.