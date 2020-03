Homem é detido suspeito de esfaquear atual companheiro da ex-mulher

PUBLICIDADE 

Um homem, de 37 anos, está internado após receber diversos golpes de faca do ex-companheiro de sua atual mulher. O crime aconteceu nessa segunda-feira (16), próximo a uma escola.

No momento do ataque, a vítima e a mulher caminhavam até uma instituição de ensino para buscar os filhos da companheira, na Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com o depoimento do homem, o suspeito, de 39 anos, ao vê-los próximo à escola teria corrido na direção do casal e tirado um objeto da cintura.

Ao perceber que o ex de sua companheira a atacaria, a vítima teria pulado para defendê-la e entrado em luta corporal com o homem, que o esfaqueou e fugiu, como consta no registro da ocorrência.

A polícia recebeu denúncias a respeito de uma briga em frente à escola, mas quando os militares chegaram, não encontraram o suspeito. A vítima estava caída no chão do local e apresentava inúmeros cortes na região da cabeça.

A mulher confirmou a versão apresentada às autoridades e afirmou que há cinco dias o suspeito foi até sua casa para ameaçá-la. Na ocasião, os homens iniciaram uma briga e o companheiro atual teria atingido o ex com golpes de martelo pelo corpo.

Durante o depoimento prestado às autoridades, ainda no hospital, a mulher percebeu que seu ex-companheiro também estava ali. Ela avisou a Polícia Militar e os agentes conseguiram detê-lo.

Em depoimento, o suspeito alegou aos policiais que estava ali para ser atendido após ser atacado pelo atual companheiro de sua ex-mulher. Ele declarou que o homem iniciou a agressão utilizando um punhal. No entanto, o objeto não foi encontrado.

O suspeito foi detido por tentativa de homicídio e lesão corporal. A perícia esteve no lugar onde o crime aconteceu e o caso seguiu para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher. A vítima não tem previsão de alta.