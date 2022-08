Homem é baleado em distribuidora, em Barreiro

Essa é a terceira vez em que o homem é vítima de um atentado e consegue sobreviver, os outros dois casos foram em 2013 e 2014

Um homem de 27 anos, com passagens pela polícia, foi alvo de tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (3) em uma distribuidora de bebidas na região do Barreiro. De acordo com a Polícia Militar, ele estava no local quando dois homens chegaram em uma moto, foram até ele dentro do local, o chamaram para fora e deram pelo menos seis tiros nele antes de fugirem. .

Quando os policiais chegaram no local, se depararam com o homem caído de lado e com perfurações no tórax, pescoço, barriga e costas. Apesar dos ferimentos, ele ainda respirava com certa dificuldade e foi levado para a UPA Barreiro. Durante o trajeto, a vítima ainda passou à polícia quem seriam os autores dos disparos, que também moram no bairro Independência, onde ocorreu o crime.

Já na UPA, o homem foi atendido e a equipe médica considerou o estado como grave e solicitou uma transferência para o Pronto Socorro do hospital João XXIII. A perícia não compareceu ao local e a Polícia Militar realizou diligências para encontrar os suspeitos, mas ninguém foi preso.

O homem atingido tem passagens na polícia por roubo, agressões e ameaça.