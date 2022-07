Homem é atingido por arma de fogo e morre na Estrutural

Horas depois, já na madrugada do dia 1º, as equipes do GTOP 35 localizaram a arma de fogo, calibre 9mm, com 40 munições

Um homem adulto, que não teve a identidade confirmada, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) após ter sido atingido por um disparo de arma de fogo. O COPOM foi informado do caso às 17h33 de ontem (30), na 26 de Setembro, Vila Estrutural-DF. Apesar do atendimento, a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Horas depois, por volta da 01h04 do dia 1º de julho, as equipes do GTOP 35 localizaram uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, com 40 munições. Segundo os agentes, essa foi a arma usada para a prática do homicídio, e estava com o pai do autor do crime, que foi conduzido à 15ª DF.

O autor do disparo que fez uma vítima fugiu para uma cidade do Goiás, mas as buscas seguem sendo feitas.