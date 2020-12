Homem é assassinado com golpes de facão no Acre

PUBLICIDADE

Francimar dos Santos Frota, 34 anos, faleceu nesta quarta-feira (09) após sofrer golpes de facão, na cidade de Rio Branco (AC). O principal suspeito de cometer o crime seria o cunhado da vítima, Valcimar Silva de Freitas. As informações são do G1.

De acordo com as investigações, o motivo do assassinato teria sido uma discussão entre os dois homens durante uma bebedeira. Ao chegar na cena do crime, os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram Francimar dos Santos já sem vida. Quanto a Valcimar Silva, ele não foi localizado.