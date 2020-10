Homem é assassinado a tiros por disputa de herança

PUBLICIDADE

Na noite dessa terça-feira (20), um homem de 32 anos foi morto a tiros na Grande Vitória (ES). De acordo com informações do G1, uma suposta disputa por herança seria a motivação do crime.

A Cleuton Lopes da Silva trabalhava de açougueiro e voltava para casa de moto quando foi abordado pelos autores em um carro e um dos tiros atingiu sua cabeça.

Nenhum suspeito foi preso. A Delegacia Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Devido a vítima já ter registrado vários boletins de ocorrência contra parentes por ameaça e agressão por causa de herança, a principal hipótese dos investigadores é a disputa por terras no Pará e Maranhão.