Homem é agarrado por orangotango em zoológico e fica desesperado

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um rapaz foi flagrado andando perigosamente perto da jaula de um orangotango. Logo em seguida, o homem vê sua camisa sendo agarrada pelo animal e se desespera.

Nas imagens, é possível ver que o animal puxa o homem para mordê-lo.

Na sequência, outras pessoas presentes no espaço começam a fazer um verdadeiro cabo de guerra com o orangotango, tentando salvar o rapaz.

Mesmo com os esforços do orangotango, o homem não se feriu no incidente.