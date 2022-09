Homem de 60 anos é detido após ser flagrado filmando passageira dentro de um ônibus

Segundo a vítima, um homem a filmava com um telefone celular, desde o momento que ela entrou no veículo

Uma passageira denuncia ter sido assediada dentro de um ônibus da linha Move na manhã desta sexta-feira (23), na estação da Pampulha, Região Norte de Belo Horizonte.

“Eu tinha pegado o Move linha 50, na Estação Pampulha e, assim que entrei no ônibus, percebi que estava sendo filmada. Outros passageiros também perceberam e o suspeito foi questionado”, contou Natacha Souza Fernandes, de 22 anos.

Ainda de acordo com a vítima, após ser confrontado, o suspeito negou que estivesse filmando, no entanto, uma outra passageira conseguiu tomar o aparelho das mãos dele e confirmar a gravação de vídeo de Natacha.

O motorista do ônibus então encostou em frente a um Batalhão do Corpo de Bombeiros e acionou o botão de pânico. O suspeito tentou sair, mas foi impedido por passageiros. Um militar foi chamado e a vítima, o suspeito e duas testemunhas foram levadas para dentro do Batalhão.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas. Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Mulheres. O suspeito, um homem de 60 anos, alegou que a câmera do celular começou a filmar sem que ele percebesse.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito está na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde prestará depoimento.