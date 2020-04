Homem de 23 anos é vítima mais jovem de coronavírus no Brasil

PUBLICIDADE 

O gastrólogo Matheus Aciole, de 23 anos, é a pessoa mais jovem a morrer em decorrência da Covid-19 no país. O óbito foi confirmado nessa terça-feira (31), em Natal-RN.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, o paciente possuía quadro de obesidade. Ele deu entrada em um hospital privado, no dia 24 de março, foi examinado e liberado após receber prescrições de medicamentos.

A vítima havia ficado em isolamento por dois dias, mas não apresentou melhora. Ele procurou o serviço público de saúde no dia 27 de março e realizou o teste para doença, que deu positivo.

A morte é a segunda em decorrência do coronavírus no Rio Grande do Norte. A primeira vítima, o professor universitário Luiz Di Souza, de 61 anos, morreu no dia 28 de março após sete dias de internação.