Homem de 23 anos é preso por estupro, em AL

O homem foi autuado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável, ao chegar na delegacia

A Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas, para a prisão de um homem de 23 anos que estava morando com uma menina de 12 anos com quem mantinha um relacionamento, o que é considerado crime de estupro.

A criança foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames e em seguida, todos foram encaminhados para a delegacia.

Segundo relatório da Polícia Militar, o homem e a criança estavam morando juntos há três meses na zona rural da cidade e, durante a abordagem dos conselheiros, eles confirmaram que mantinham um relacionamento.

A mãe da criança diz ter conhecimento da relação, a legislação brasileira considera crime manter relação com menor de 14 anos.