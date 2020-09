Homem confessa ter matado ex-mulher e filho em Santa Catarina

PUBLICIDADE

Na madrugada desta quarta-feira, um homem foi preso na cidade de Itapema (SC) após confessar que matou a ex-esposa e o filho, no último dia 15 deste mês. As vítimas faleceram após consumir um pedaço de carne envenenada. Os corpos foram encontrados nesta madrugada, após serem enterrados em uma área de mata, em Rio dos Cedros (SC).

De acordo com a polícia, as vítimas são Josiele Lopes, de 36 anos, e um filho do casal de apenas 3 meses. Durante o depoimento, o suspeito alegou que cometeu o crime após ter descoberto uma possível traição da ex-companheira.