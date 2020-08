Homem compra celular pela internet e recebe caixa com mandioca

PUBLICIDADE

Um autônomo Renato César Romualdo de Menezes juntou dinheiro para dar um celular de presente para a esposa. No entanto, após pedir o aparelho pela internet e esperar pela entrega do produto, Renato recebeu uma caixa com um pedaço de mandioca dentro.

O autônomo, morador do Lins, Zona Norte do Rio, contou que realizou a compra no último dia 6. Ele queria presentear a esposa, que precisava do aparelho novo para trabalhar.

Ele relata que, ao cortar o pacote, percebeu que a caixa já estava meio aberta. No lugar do celular, o casal se deparou com a mandioca. Além disso, alguém havia arrancado a nota fiscal da caixa.

Renato disse que já fez contato com a Casas Bahia. Em nota, a empresa afirmou que “está apurando o ocorrido e está em contato com o cliente para solucionar o caso.”

