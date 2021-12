Homem com nariz de 8,8 centímetros segue no Guinness há mais de 20 anos

“Eu amo essa minha característica”, disse o narigudo. “O mundo também, o Guinness e, é claro, minha esposa!”

O turco Mehmet Ozyurek é dono do maior nariz do mundo, aponta o livro de recordes (Guinness Book). Ozyurek ocupa o posto há mais de… 20 anos!

Mehmet Ozyurek nasceu na Turquia em 1949. Ele entrou para o livro em 2001. Ele se orgulha do narigão e não nega. “Eu amo o meu nariz, é claro… eu fui abençoado”, disse em entrevista ao Guinness World Records. “Eu amo essa minha característica”, disse o narigudo. “O mundo também, o Guinness e, é claro, minha esposa!”, completou.

Nariz e orelhas costumam crescer com o passar dos anos, mas o do turco permanece com 8,8 centímetros há 20 anos. Ozyurek conta que, embora os médicos não consigam explicar o nariz tão grande, o pai e os tios também tinham narizes grandes.

Hoje, o turco gosta do próprio nariz e leva a situação na esportiva. No entanto, nem sempre foi assim. Quando criança, Mehmet Ozyurek sofria bullying dos amigos. “Eles me chamavam de narigão para me deixar mal”, relembra.

“Mas eu resolvi olhar para mim. Eu olhei no espelho e me descobri. Deus me fez assim, não tem nada que pode ser feito contra isso. Eu aprendi a viver em paz com meu físico”, orgulha-se.

Foto: Reprodução/Guinness