Homem agride vendedora por problema no chip do celular; vídeo

Na tarde do último sábado (3), uma vendedora recebeu um tapa no rosto de um homem que se irritou com um problema no chip do seu celular. De acordo com a mulher, de 20 anos, o homem comprou o chip horas antes e voltou ao estabelecimento porque teve problemas com o aparelho.

Segundo informações do G1, a vendedora ofereceu uma troca de chip, mas o homem não aceitou e se irritou.

“Ele não queria fazer a troca, mas como estava com problema, expliquei que precisava ficar com o chip para poder ver com a operadora. Como ele não cedia, perguntei se ele não queria comprar outro chip, assim poderia levar os dois. Foi quando ele me deu um tapa no rosto”, contou Amanda Alencar, ao G1.

De acordo com a jovem, o agressor tentou sair da loja, mas foi cercado pelos clientes que acionaram a polícia.

A agressor foi levado para a delegacia, mas foi liberado após o registro da ocorrência. Ele não se pronunciou sobre o ocorrido

Confira o momento da agressão.