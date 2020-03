Homem agride mulher por cobrar metade do aluguel da casa onde moram

Uma mulher foi agredida pelo marido durante uma conversa sobre dividir os gastos com o aluguel da casa onde moram. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (8).

Segundo a polícia, a vítima teria cobrado a metade do valor para pagar o aluguel da casa, quando o suspeito se exaltou e começou a agredir a mulher com golpes na cabeça. A agressão aconteceu na residência do casal.

A vítima conseguiu fugir do homem e ligar para a polícia. Ao perceber que a mulher havia chamado as autoridades, o homem fugiu.

Com a chegada da polícia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a mulher foi atendida. Ela possuía ferimentos na cabeça. O caso aconteceu Rondonópolis-MT.