Homem agride companheira com bebê no colo e é preso em flagrante em MS

Uma mulher de 26 anos foi agredida pelo companheiro enquanto segurava o filho recém-nascido no colo, no último sábado (3), em Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. O bebê também foi atingido durante o ataque e sofreu ferimentos no rosto.

De acordo com a Polícia Civil, o agressor, da mesma idade da vítima, desferiu socos e empurrões durante a briga, causando lesões na mulher, que teve ferimentos nas costas e no abdômen. O casal mantinha um relacionamento há cerca de nove anos.

Após as agressões, o homem quebrou o celular da vítima, furtou a bicicleta dela e fugiu do local. A mulher conseguiu buscar ajuda na casa de uma vizinha, que acionou a Polícia Militar.

O suspeito foi encontrado escondido na residência de um familiar e confessou os crimes. Ele foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

A polícia solicitou a prisão preventiva do agressor e a aplicação de medidas protetivas de urgência. Mãe e filho receberam atendimento médico e passam bem.