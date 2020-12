Homem agride cachorro e é morto; dono do animal é o principal suspeito

PUBLICIDADE

Um homem de 48 anos morreu após uma confusão envolvendo um cachorro. O caso ocorreu na noite de sábado (5), em Manaus-AM.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi mordida pelo cachorro do vizinho. Enfurecido, o homem teria agredido o animal.

O dono do cão, então, teria pego uma faca e golpeado o pescoço do homem, que morreu no local.

O suspeito do crime fugiu do local e está sendo procurado. Não há informações sobre o estado do cachorro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vizinhos apontam que os dois homens discutiam com frequência. O homem morto era servidor público. A Polícia Civil deve investigar o caso.