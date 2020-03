Homem acredita que foi esfaqueado por vender bicicleta emprestada

PUBLICIDADE 

Um homem, de 41 anos, foi esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (18), enquanto conversava com um amigo. De acordo com a vítima, o ataque teria ocorrido porque o homem vendeu uma bicicleta emprestada, há cerca de três semanas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um chamado. De acordo com a vítima, o homem se aproximou portando uma faca de serra. O suspeito segurou a vítima pela gola da camisa e desferiu vários golpes de faca. O agressor acertou um dos golpes no braço da vítima e fugiu do local, em Guajará-Mirim-RO.

O homem não soube dizer quem seria o suspeito, mas acredita que o crime tenha relação com a venda de uma bicicleta velha, que ele havia pegado emprestado há algumas semanas. A vítima disse que o suspeito não era o dono do objeto.

O homem foi levado ao hospital.