‘Hipster da Federal’ morre em Goiás após invadir casa e ser baleado por morador

Na madrugada desta quinta-feira, 3, o policial federal Lucas Soares Dantas Valença, 36, conhecido como ‘Hipster da Federal’, morreu em Buritinópolis, Goiás. De acordo com a Polícia Federal, ele foi baleado por um morador após invadir a casa do homem na zona rural.

Conforme a família e amigos relataram à Polícia Militar, o policial estava em surto psicótico desde o dia anterior, segundo consta no boletim de ocorrência.

Lucas teria gritado do lado de fora afirmando haver “um demônio” na residência antes de invadi-la.

Na casa estavam o proprietário, a esposa e a filha do casal de três anos. O morador disse para a polícia que ouviu barulhos de gente em sua propriedade e uma gritaria com vários xingamentos. Foi então que a vítima desligou o padrão de energia e arrombou a porta da residência.

Com medo e no escuro, o morador atirou no policial com uma espingarda. Ele relatou à polícia que agiu em legítima defesa. Entretanto, foi preso por posse ilegal de arma de fogo.