Hacker devolve US$ 24 milhões que roubou de plataforma Chinesa

Um hacker que havia roubado cerca de US$ 24,3 milhões (R$ 128 milhões) de uma plataforma chinesa de empréstimo de criptomoedas devolveu o dinheiro quase que integralmente.

O protal The Block informou que a devolução ocorreu em duas etapas: uma parte menor, de US$ 2,79 milhões, retornou à dForce ainda na segunda-feira (20), enquanto o restante, cerca de US$ 22 milhões, voltou para a plataforma nesta terça-feira (21).

Acredita-se que os autores do ataque devolveram o dinheiro porque o endereço de IP da empresa foi compartilhado com a polícia de Singapura para ajudar na investigação.

Ainda segundo o The Block, os fundos devolvidos agora representa um pouco menos do que o valor roubado. Isso porque o autor do ataque converteu alguns deles, que desvalorizaram.