Guarda é preso suspeito de atirar várias vezes contra carro por causa de som alto

A Polícia Militar, então, foi chamada e o guarda foi preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo

No último domingo, 20, um guarda civil foi preso suspeito de atirar diversas vezes contra um carro por conta de uma discussão por som alto, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o guarda ficou incomodado com o volume do som de um carro que estava em uma festa no mesmo bairro.

Ele buscou o proprietário do veículo e iniciou uma discussão. O dono entrou no carro, mas o guarda atirou contra o automóvel. Felizmente ninguém se feriu.

A Polícia Militar, então, foi chamada e o guarda foi preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a corporação, ele não tinha autorização para ter a arma pois trabalhava em fução administrativa.

A direção da Guarda Civil informou, por meio de uma nota, que ele não estava em serviço e usou uma arma particular. A Corregedoria da corporação vai acompanhar a investigação.