Grupo que queimava dinheiro para ostentar é procurado pela polícia

Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), com apoio do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e Batalhão de Choque da Polícia Militar cumpriu, nesta terça-feira (5), 20 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Coxim, Bela Vista e Sidrolândia.

Na mira da operação estavam integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), que queimavam dinheiro para ostentar. A ostentação era registrada por fotos em festas.

O grupo é procurado por tráfico de drogas, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, além de serem investigados por porte ilegal de arma de fogo.

Com a operação dois presos foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A equipe do BOPE levou também alguns malotes com material apreendido na operação para a delegacia.