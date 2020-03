Gripe aviária H5N8 é registrada em criação de frangos na Alemanha

PUBLICIDADE 

Autoridades alemãs confirmaram, nesta segunda-feira (16) um caso de gripe aviária em uma fazendo de criação de frangos no leste da Alemanha, na Saxônia.

Segundo o ministério de assuntos sociais e proteção do local, o caso é de gripe aviária do tipo H5N8 e foi registrado em uma fazenda de Bad Lausizk. As aves da unidade foram todas sacrificadas e foi estabelecida área de quarentena no local.

Uma série de casos da doença, que no passado levou a grandes impactos sobre a indústria de aves europeia e a programas de sacrifício em massa, têm sido registrados pela Europa nos últimos meses.