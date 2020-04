Grávida de oito meses é baleada em casa e bebê morre

PUBLICIDADE 

Uma grávida de oito meses foi atingida por um tiro na barriga na noite dessa terça-feira (31). De acordo com a polícia, o bebê não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda segundo a polícia, a mãe, de 27 anos, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela foi atingida enquanto estava em casa. De acordo com as investigações, ocorreram dois disparos, mas o Instituto Médico-Legal (IML) ainda está apurando se os dois projéteis atingiram a vítima. O caso aconteceu em Foz do Iguaçu-PR.

As investigações apontam dois suspeitos de envolvimento no crime, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil busca esclarecer se foi um caso de latrocínio ou de tentativa de homicídio. Segundo a polícia, um dos suspeitos, de 27 anos, tem passagens por violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

O marido da vítima está preso. A apuração das autoridades vai buscar saber se o bebê era filho dele e quais os crimes que ele cometeu.

O corpo do menino foi levado para o IML da cidade na noite de terça-feira.