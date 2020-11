Gianecchini, ganso de vídeo que viralizou, anda de coleira com a dona

PUBLICIDADE

Um ganso foi flagrado passeando de coleira com a sua dona, em um dos pontos mais movimentados de São Gonçalo-RJ. O registro em vídeo do passeio já conta com mais de 2,6 mil compartilhamentos no Facebook, desde último domingo (8). De acordo com a cabeleireira Fátima Ribeiro, o ganso é dócil e bastante sociável. O animal foi batizado de Gianecchini, como uma homenagem ao ator, de quem a dona é fã.

“Eu sempre achei o Gianecchini lindo, e o ganso é lindo. Então coloquei o nome”, relatou Fátima.

A coleira que Fátima usa para andar com o “pet” é originalmente destinada para cães. No entanto, ela fez algumas adaptações para que o acessório coubesse em Gianecchini.

Atualmente, Fátima tem dois gansos no quintal da casa onde mora. Ela relata que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os animais são calmos e sociáveis. A cabelereira já chegou a abrigar quatro gansos em casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos gansos, Fátima cuida de outras aves que também têm nomes de celebridades. Entre eles, destaca-se o casal formado pelo galo Luciano Huck e a galinha Angélica. A casa também conta com três cães e um gato que ela retirou da rua.