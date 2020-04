Gestante é presa suspeita de realizar assaltos

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 22 anos, grávida de quatro meses, foi presa, nessa terça-feira (31). Ela é acusada de praticar vários assaltos na companhia de um homem. A dupla costumava atuar variando de veículos.

As autoridades chegaram até os suspeitos após rastrearem o GPS de um celular roubado na tarde dessa terça-feira, em João Pessoa. No dia da prisão, a mulher estava na garupa de uma moto e ficava responsável por recolher os objetos, após o homem render as vítimas. De acordo com a polícia, os dois também utilizavam um carro de cor prata em algumas abordagens.

O homem que agia com ela já foi identificado,m as está foragido. A suspeita foi detida.