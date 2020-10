Gêmeos de mico-leão-dourado nascem em zoológico de SP

PUBLICIDADE

Dois micos-leões-dourados gêmeos nasceram no Zooparque de Itatiba-SP, no dia 10 de outubro deste ano. No entanto, ainda não é possível identificar o sexo dos animais recém-nascidos.

O casal de pais micos-leões-dourados estão juntos desde o final de 2019 e já tinham um filho. Agora, o irmão mais velho, que nasceu em fevereiro, irá ajudar a cuidar dos pequenos. A gestação dos gêmeos durou cerca de 130 dias e, durante esse período, a mamãe teve a alimentação adaptada assim que a equipe do zoo percebeu que ela iria dar à luz.

“A dieta precisa ser adaptada para a mãe que vai alimentar o filhote. Então tudo isso é uma parte de acompanhamento que a gente faz durante o período de gestação e após o nascimento”, explica a veterinária do zoo, Camila Piovani.

De acordo com a Lista de Animais Brasileiros Ameaçados de Extinção e em nível mundial, pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a espécie está ameaçada de extinção e só existe no Brasil.