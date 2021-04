Gato tem diabetes agravada após perder companheira

Gato foi diagnosticado com diabetes há seis meses, mas seu quadro de obesidade se agravou após a morte da gata que o acompanhava

Com 13,8 quilos, o gatinho Felipos, conhecido como Fefê, sofre de obesidade e diabetes. De acordo com a médica veterinária Erica Agostinho, que cuida do animal, Fefê teve o quadro agravado há quatro meses, quando sua companheira, uma gata chamada Hannah, veio a falecer. As informações são do portal G1.

Erica postou a história de Fefê nas redes sociais. O gato foi diagnosticado com diabetes há seis meses, mas seu quadro de obesidade se agravou após a morte de Hannah. Conforme o relatado, desde então, Fefê passou a sofrer de ansiedade. A clínica de Erica fica localizada em em Rio Branco-AC.

O gato estava com Hanna quando foi resgatado pelos tutores e o casal era inseparável. Atualmente, Fefê controla a diabetes com dieta e medicamento.