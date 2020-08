Gato cai de prédio e atinge idoso que desmaia com o impacto; vídeo

PUBLICIDADE

Ao cair de um prédio na China, um gato atingiu um idoso que desmaiou com o impacto do animal em seu corpo. O felino tenta fugir depois da queda, mas um cachorro que acompanhava o senhor não o deixa escapar. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança no local.

Segundo informações do The Sun, o homem atingido pelo gato ficou 23 dias internado em um hospital. Após sessões de fisioterapia, o idoso recebeu alta.

Confira o vídeo do acontecimento.

Cámaras captan el momento exacto en el que un gato aterriza sobre la cabeza de un anciano y lo deja inconsciente

➡ https://t.co/wwJslHhMV7 pic.twitter.com/XAGPBVEZee — RT en Español (@ActualidadRT) August 16, 2020