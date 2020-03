Gatinho dá último suspiro nos braços de menina de 7 anos que canta para ele

PUBLICIDADE 

O gato Bailey, de 14 anos, passou seus últimos momentos nos braços da menina Abby, de 7 anos. A criança viveu ao lado do pet desde que nasceu e criou um laço especial com ele.

A mãe de Abby adotou Bailey quando ainda estava na faculdade. Nessa época, ela tentou manter o animal em seu dormitório, mas a administração da Universidade proibiu, fazendo com que ela deixasse Bailey com os pais nos períodos aula.

Sete anos após a adoção de Bailey, nasceu a jovem Abby e pouco depois suas irmãzinhas. A criança e o gato se tornaram grandes amigas. As fotos mostram uma família muito feliz com seu pet.

Com a idade, a família percebeu que o bichano não iria viver por muito mais tempo. A partir disso, a família passou a ficar sempre próxima de Bailey. Dessa forma, a criança segurou o gato em seus braços por três horas e, nos momentos finais, cantou a música “You are my Sunshine”. Bailey então partiu ouvindo a voz da amiga.