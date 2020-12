Garota compra filhote de bode escondido dos pais e viraliza na web

PUBLICIDADE

Uma garota baiana viralizou nas redes sociais após postar um vídeo que conta sua história com um bicho de estimação inusitado, um filhote de bode. De acordo com Açucena Guirra, ela se apaixonou pelo animal em uma feira, realizada em Senhor do Bonfim, e o comprou sem a permissão de seus pais.

No vídeo, a baiana conta que o bode não foi bem recebido pela família, que mandou devolver o animal. Quando Açucena voltou a feira para negociar a revenda do bode, o comerciante disse que não seria possível.

Nesse momento a jovem recebe um ligação da mãe dizendo que ela poderia voltar para casa com o filhotinho de bode.

Com toda essa reviravolta, o filhote de bode foi aceito na família, ganhou mamadeira e agora é o xodó da casa.

