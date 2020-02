Funcionários flagram abuso sexual contra menina em condomínio

PUBLICIDADE 

Um pintor de 45 anos foi preso nesta terça-feira (4) suspeito de estuprar uma menina de nove anos em um prédio. De acordo com a polícia, ele foi flagrado por funcionários do condomínio passando a mão nas partes íntimas da criança.

Uma câmera do condomínio mostrou o homem conduzindo a criança até um local na área comum e, momentos depois, arrumando a calça. O homem trabalhava pintando um apartamento no prédio.

Na filmagem de segurança, o homem aparece na área comum ao lado da criança. Os dois vão até um ponto que não é monitorado pelo circuito. Segundo a polícia, neste ponto o homem tentou abusar da criança, mas foi surpreendido pelo porteiro.

Ainda de acordo com a polícia, o porteiro afastou o suspeito que estava se masturbando e pegando nas partes íntimas da menina. A criança relatou à polícia que eles estava passando a mão nas partes íntimas e tentando beijar na boca dela.

A câmera do prédio registrou ainda o homem arrumando as calças no corredor. Em seguida ele, voltou a trabalhar. O porteiro avisou a mãe da criança sobre o caso e ela chamou a polícia. O homem foi detido no apartamento em que estava fazendo a pintura e foi levado à delegacia.

Em depoimento, o suspeito negou o caso e disse que apenas tocou no ombro da criança, ao pedir uma informação. Ele tem antecedentes por práticas de crimes sexuais. O caso ocorreu em Goiânia-GO.