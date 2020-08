Francês morre ao cair de penhasco na Chapada Diamantina (BA)

PUBLICIDADE

Franco Adailton

Salvador , Bahia

O francês Etienne François Philippe Gilloots, de 28 anos, morreu após cair de um penhasco de cerca de 12 metros em uma trilha no Parque Natural Municipal do Riachinho, em Palmeiras (a 456 quilômetros de Salvador), na Chapada Diamantina, no último fim de semana.

De acordo com a prefeitura local, o parque estava fechado para visitação pública por causa da pandemia de Covid-19, mas Etienne e a namorada, Armelle Annabel Marie Vidal, decidiram fazer a trilha mesmo assim, sem acompanhamento de guia profissional.

A mulher sobreviveu à queda e foi levada para o Hospital Regional da Chapada, em Seabra, a cerca de 50 quilômetros do local do acidente. Ela tinha traumatismo craniano, mas estava lúcida. Seu estado de saúde não foi informado pela Secretaria de Saúde da Bahia até a publicação deste texto.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia Murilo Rocha, os dois franceses receberam orientações de uma pessoa do camping onde estavam hospedados e saíram para um passeio no último sábado (22).

“Um funcionário do camping os levou até certo ponto da trilha, de onde eles seguiram sozinhos, sem guia, até porque o parque está fechado para visitação”, disse o capitão. “Como demoraram a retornar, o trabalhador pediu ajuda ao monitor do parque para fazer uma busca.”

Segundo o capitão, a mulher foi localizada ainda no sábado à tarde pelo monitor do parque, desorientada, com escoriações pelo corpo, sem saber o paradeiro do companheiro. “Até então não se sabia se ele havia caído, se afogado ou saído para buscar ajuda”, disse Rocha.

As buscas pelo homem prosseguiram por todo o domingo (23). Na segunda-feira (24), a corporação foi avisada por membros da Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACVVC) de que o corpo de Etienne fora encontrado.

Por causa da dificuldade de acesso ao local, foi preciso montar uma operação com rapel para resgatar o corpo de Etienne, com cerca de 20 pessoas.

“Ele provavelmente caiu na água e ficou preso em uma das muitas cavernas submersas que existem ali. O corpo dele foi encontrado próximo ao local onde a mulher havia sido localizada.”

O capitão afirmou que as normas quanto ao fechamento dos parques precisam ser respeitadas e ressaltou a importância de contratar guias para passeios. “Essa é uma região cheia de armadilhas, como buracos, para quem não conhece o trecho.”

Por meio de nota, a Polícia Civil da Bahia informou que investiga as circunstâncias da morte do turista francês, cujo corpo não apresentava sinais de violência, segundo o comunicado. A delegacia local está em contato com autoridades francesas para tratar do traslado do corpo.

De acordo com informações do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia, o corpo de Etienne ainda se encontra no IML (Instituto Médico Legal) do município de Itaberaba (a 287 km de Salvador), mas deverá ser levado para a França ainda nesta semana.

Ainda conforme informações do DPT, a família de Etienne concedeu uma procuração para que o Consulado-Geral da França em Recife fizesse a liberação do corpo da vítima.

As informações são da FolhaPress