Foto de dominatrix levando homem de coleira ao mercado viraliza

PUBLICIDADE

Uma dominatrix foi flagrada levando um homem de coleira até um mercado nos EUA. A foto foi registrada em Los Angeles e teve grande repercussão na internet.

Outros clientes, espantados com a cena inusitada, também registraram o momento. Vestidos de máscara, como é determinado pelas autoridades sanitárias, a mulher e o homem foram até o mercado. Ela estava trajando uma bota com plataforma, uma mini-saia e uma blusinha com furinhos. Já ele estava preso à coleira e andando com quatro apoios. Além disso, o homem usava uma máscara típica do sadomasoquismo

O flagrante foi feito pelo usuário @paultao. Em sua conta no Twitter, ele publicou a imagem junto a uma legenda: “Flagrado no Erewhon hoje”. Erewhon é o nome do mercado, parte de uma rede que vende alimentos saudáveis.

Spotted at Erewhon today. pic.twitter.com/krKoPrXVGX — Paul Tao (@paultao) October 18, 2020

Segundo o Daily Dot, a mulher se chama Lark e foi apenas matar a sede: “Eu só queria comprar um suco”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jovem, de 21 anos, além de musicista também trabalha no ramo do sexo. Lark contou que foi vítima de assédio sexual aos 17 anos. Os abusos ocorreram dentro da própria família dela e, sem ter para onde ir, o trabalho serviu de refúgio.

A jovem relatou ainda que prefere a companhia dos subs, pessoas que são dominadas, que são clientes antigos.

“Eu saí com meu sub e uns amigos. Teve muitas câmeras e atenção, mas os seguranças deixaram a gente entrar e comprar, antes de pedir para nos retirarmos”, contou ela.