Fortaleza tem maior volume de chuva do ano e tem vias alagadas

A capital cearense amanheceu com ruas alagadas, túneis interditados, casas ilhadas e pane em semáforos que contribuíram para o trânsito lento

Entre esta segunda, 28, e terça-feira, 29, a capital do Ceará recebeu o maior volume de chuva no ano: 135,8 milímetros. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nesta manhã, Fortaleza amanheceu com ruas alagadas, túneis interditados, casas ilhadas e diversas árvores caídas, além de panes em semáforos que contribuíram para o congestionamento do trânsito.

Devido aos alagamentos de diversas ruas e avenidas, o trânsito permaneceu lento em alguns pontos da cidade. Em algumas regiões, o volume da água era tão grande que impediu que carros e motos transitassem.

Em um vídeo gravado por populares é possível ver alguns veículos submersos e até destruídos.

A água da chuva acumulou dentro do túnel e o tráfego ficou complicado.