Força-tarefa do Pentágono revela existência de dois relatórios com imagens de OVNIs

A força-tarefa do Pentágono que estuda UFOs revelou a existência de dois relatórios confidenciais sobre OVNIs (objetos voadores não identificados). Também foram divulgadas duas fotos dos objetos misteriosos, um deles pairando sobre o Atlântico. As informações são do Dailymail.

A Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, emitiu um dos relatórios em 2018 e o outro no verão deste ano (quando era inverno no Brasil).

O conteúdo dos relatórios inclui duas foto vazada, relatos de ‘Fenômenos Aéreos Não Identificados’ emergindo do oceano e voando pelo céu, e uma admissão da hipótese dos objetos terem origem extraterrestre.

De acordo com as fontes da inteligência, a foto foi registrada em 2018, na costa leste dos Estados Unidos, por um piloto militar usando a câmera de seu celular. O homem pilotava o que parece ser um caça a jato F / A-18.

A imagem retrata um ‘objeto’ em forma de cubo de prata pairando sobre o oceano a uma altitude de aproximadamente 30.000 a 35.000.

Especialistas notaram que o objeto se assemelha a uma sonda de GPS (Dropsonde), um dispositivo de perfil atmosférico projetado para ser lançado de uma aeronave, normalmente sobre um furacão. No entanto, o objeto na foto não tem o transponder GPS pendurado nele. Além disso, as sondas mergulham em direção à Terra a uma velocidade de 10 a 12 metros por segundo. Já o objeto não identificado ficou pairando no ar.

Um segundo relatório emitido pela Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados no início deste ano investigou profundamente a possibilidade de que os objetos sejam capazes de se mover livremente no ar e debaixo d’água, passando pelo oceano sem ser detectado e emergindo no ar a velocidades incríveis.

O relatório continha uma fotografia “extremamente nítida” de uma aeronave triangular não identificável que emergiu do oceano na frente de um piloto de caça F / A-18 Hornet, disseram fontes ao Debrief.