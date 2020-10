Foragido que fez cirurgia e mudou de identidade é preso comprando casa na praia

PUBLICIDADE

Lenon Oliveira do Carmo, de 39 anos, responde a processos que somam 60 anos de prisão. O acusado, que é conhecido como “Bileno”, estava foragido desde 2018, quando saiu do estado do Amazanas sem autorização da Justiça. Na manhã desse sábado (17), ele foi preso em Fortaleza-CE. O acusado estava com outra identidade e havia passado por várias cirurgias plásticas.

Lenon é o principal suspeito de uma série de homicídios em Manaus-AM. Além disso, ele já foi preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios e crimes ambientais. A Justiça havia concedido o direito à prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica ao detento, mas ele destruiu o equipamento e fugiu do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Lenon estava vivendo em um bairro praiano de classe média alta. Ele foi preso enquanto visitava o que seria a nova residência, uma casa de alto padrão a poucos metros da praia de Icaraí, na região litorânea. Após mudar de identidade, ele era conhecido na região como Aylon Soares Cardoso.

As investigações da Polícia Civil apontam Lenon como comandante do tráfico na região do Amazonas. Além disso, ele comandava invasões de terras na capital amazonense e tinha sob sua liderança uma milícia armada altamente violenta, responsável pela propagação do tráfico de drogas.