Fogaça é impedido de entregar marmitas a pessoas em situação de rua

O chef de cozinha e jurado do programa MasterChef, da Band, Henrique Fogaça, foi impedido de doar marmitas a pessoas em situação de rua. Na segunda-feira (20), em entrevista ao programa Aqui na Band, Fogaça demonstrou irritação por conta do ocorrido.

Estou indignado. Fomos surpreendidos pela Guarda Municipal para não entregar marmita para os moradores de rua”, comentou Fogaça. “Estamos fazendo esse trabalho há aproximadamente um mês e ontem fomos surpreendidos pela Guarda Civil Municipal”, prosseguiu.

Segundo Fogaça, os guardas disseram que os cidadãos que receberiam as marmitas estavam ‘fazendo bagunça’. “A alegação era de que os moradores de rua estavam fazendo bagunça e indicaram que fossem à cracolândia porque lá há distribuição de comida.”

Depois do ocorrido, Fogaça foi às redes sociais. Dada a repercussão, as autoridades o procuraram para se desculpar. “A Guarda Civil e a assessora do governador me ligaram, pediram desculpas e agora estarão juntos conosco. Faremos a distribuição hoje (terça), ao meio-dia e às 18h”, disse.